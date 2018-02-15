Бабурин потратил почти весь свой избирательный фонд, сообщил ЦИК

Кандидат в президенты России от Российского общенародного союза Сергей Бабурин почти полностью израсходовал свой избирательный фонд, следует из данных на сайте ЦИК России.

Согласно информации Центризбиркома на 13 февраля, которая была опубликована на сайте в четверг, в избирательный фонд Бабурина поступили 6,69 миллионов рублей, а потрачены из него — 6,64 миллионов рублей (99%).

Средства были потрачены на финансовое обеспечение сбора подписей и другие цели, связанные с этой процедурой.