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Бабурин потратил почти весь свой избирательный фонд
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Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям

Бабурин потратил почти весь свой избирательный фонд, сообщил ЦИК 

РИА Новости 15 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Кандидат в президенты России от Российского общенародного союза Сергей Бабурин почти полностью израсходовал свой избирательный фонд, следует из данных на сайте ЦИК России.
Согласно информации Центризбиркома на 13 февраля, которая была опубликована на сайте в четверг, в избирательный фонд Бабурина поступили 6,69 миллионов рублей, а потрачены из него — 6,64 миллионов рублей (99%).
Средства были потрачены на финансовое обеспечение сбора подписей и другие цели, связанные с этой процедурой.
Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.
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