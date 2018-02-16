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МИД отреагировал на обвинения США
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Захарова назвала абсурдом обвинения США против 13 россиян по делу о «вмешательстве» в выборы 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в фейсбуке прокомментировала обвинения против 13 россиян во вмешательстве" в выборы в США в 216 году.
>> США выдвинули обвинения против 13 россиян
"Их, оказывается, было 13, по мнению Минюста США. 13 человек осуществляли вмешательство в выборы в США?! 13 против миллиардных бюджетов спецслужб? Против разведки и контрразведки, против новейших разработок и технологий?.. Абсурд? Да. Но это современная американская политическая реальность. Кстати, а почему 13? Видимо, с остальными цифрами нет плохих ассоциаций, а в данном случае на них вся надежда", — написала Захарова.
Ранее офис спецпрокурора США Роберта Мюллера по делу о расследовании о российском "вмешательстве" в выборы выдвинул обвинения против 13 россиян и трех российских компаний.
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