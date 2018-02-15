Источник: Грудинин переругался с Зюгановым из-за Горбачева

О разногласиях на этот счет сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, для Грудинина Горбачев является едва ли не примером для подражания, тогда как Зюганов и КПРФ в целом считают его человеком, развалившим СССР.

Утверждается, что спор между Зюгановым и Грудининым начался во время последней встречи.

Ранее сообщалось, что за Грудинина готовы проголосовать меньше половины электората КПРФ.