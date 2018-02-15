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Грудинин переругался с Зюгановым
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Источник: Грудинин переругался с Зюгановым из-за Горбачева 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Появились сведения о том, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов и кандидат в президенты России от этой партии Павел Грудинин поссорились из-за оценки фигуры Михаила Горбачева.
О разногласиях на этот счет сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, для Грудинина Горбачев является едва ли не примером для подражания, тогда как Зюганов и КПРФ в целом считают его человеком, развалившим СССР.
>> Грудинин уничтожит КПРФ
Утверждается, что спор между Зюгановым и Грудининым начался во время последней встречи.
Ранее сообщалось, что за Грудинина готовы проголосовать меньше половины электората КПРФ.
Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров также рассказал газете ВЗГЛЯД, что Грудинин не выглядит тем, кто действительно может реализовать левую повестку.
Выборы в России пройдут 18 марта 2018 года. На пост президента претендуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), самовыдвиженец Владимир Путин, Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).
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