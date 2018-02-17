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«Беспредел!»: обманутых противников Грудинина «упаковали в автозак»
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«Беспредел!»: обманутых противников Грудинина «упаковали в автозак» 

Рамблер 3 часа назад
Руководитель «Партии свободных граждан» адвокат Александр Зорин сообщил в своем Facebook о задержанных в Москве участниках акции протеста обманутых пайщиков совхоза им. Ленина.
«Беспредел! По просьбе кандидата в Президенты РФ Павла Грудинина депутат Госдумы Родин договорился с полицией и десять обманутых пайщиков совхоза им. Ленина, которые пришли выразить своё мнение были упакованы в автозак и задержаны», — написал он в соцсети.
Пайщики устроили пикет у здания Дома кино, где под патронажем КПРФ проходит всероссийский съезд обманутых дольщиков, на котором выступал и Грудинин.
Недавно стало известно, что обманутые пайщики совхоза им. Ленина, которым руководит Грудинин, подали на него в суд с требованием вернуть их земельные участки. Заседание по иску одной из заявительниц состоялось 8 февраля.
соцсети
Ранее они неоднократно проигрывал эти суды в 2006, 2010, 2011 годах.
«Их восемь человек. Но на самом деле это непринципиально. Суд опять примет решение не в их пользу, потому что нет никаких нарушений закона в отношении этих людей. Другое дело, что как только завершается выборная кампания, то эти люди куда-то исчезают со своими требованиями и исками. Это — процесс бесконечный», — заявлял по этому поводу Грудинин.
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