«Беспредел!»: обманутых противников Грудинина «упаковали в автозак»

Руководитель «Партии свободных граждан» адвокат Александр Зорин сообщил в своем Facebook о задержанных в Москве участниках акции протеста обманутых пайщиков совхоза им. Ленина.

«Беспредел! По просьбе кандидата в Президенты РФ Павла Грудинина депутат Госдумы Родин договорился с полицией и десять обманутых пайщиков совхоза им. Ленина, которые пришли выразить своё мнение были упакованы в автозак и задержаны», — написал он в соцсети.

Пайщики устроили пикет у здания Дома кино, где под патронажем КПРФ проходит всероссийский съезд обманутых дольщиков, на котором выступал и Грудинин.

Недавно стало известно, что обманутые пайщики совхоза им. Ленина, которым руководит Грудинин, подали на него в суд с требованием вернуть их земельные участки. Заседание по иску одной из заявительниц состоялось 8 февраля.

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Ранее они неоднократно проигрывал эти суды в 2006, 2010, 2011 годах.