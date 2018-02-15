«Еще один инфоповод»: эксперт о жалобе Собчак

Руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Ксения Собчак подала в Верховный суд иск с жалобой на регистрацию Владимира Путина кандидатом в президенты.
«Это просто способ привлечь внимание прессы к себе, создать ещё один информационный повод», — сказал Костин.
По его словам, действия Собчак также имеют целью «послать определённый месседж антипутинскому электорату, которого очень немного и для которого» телеведущая так и не стала представителем.
«Совокупность этих мотивов, я думаю, и стала результатом», — заключил Костин.
Ранее Собчак подала иск в ВС с жалобой на регистрацию Путина в качестве кандидата в президенты.
В Центральной избирательной комиссии заявили, что доводы телеведущей несостоятельны.