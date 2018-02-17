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«Что-то идет не так»: Климкин о срыве встречи в Мюнхене
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Климкин о срыве переговоров в «нормандском формате»: «что-то идет не так» 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал срыв переговоров в "нормандском формате" в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.
"Около 20 встреч, приятных и не очень, и много снега в Мюнхене — таков главный итог Мюнхенской конференции. Касательно встречи в нормандском формате — в следующий раз будем собирать всех министров, иначе что-то идёт не так. На этот раз в немецкой делегации", — написал украинский дипломат в Twitter.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона предложила несколько вариантов проведения встречи в "нормандском формате" (Россия, Германия, Франция и Украина) по урегулированию конфликта в Донбассе после срочного отъезда главы немецкого внешнеполитического ведомства Зигмара Габриэля в Берлин. Однако встреча не подтвердилась. В то же время российский дипломат провел встречу "на полях" Мюнхенской конференции с украинским коллегой Павлом Климкиным, в ходе которой стороны обсудили выполнение Минских соглашений и роль ООН на Украине.
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