«Что-то идет не так»: Климкин о срыве встречи в Мюнхене

Климкин о срыве переговоров в «нормандском формате»: «что-то идет не так»

Глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал срыв переговоров в "нормандском формате" в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

"Около 20 встреч, приятных и не очень, и много снега в Мюнхене — таков главный итог Мюнхенской конференции. Касательно встречи в нормандском формате — в следующий раз будем собирать всех министров, иначе что-то идёт не так. На этот раз в немецкой делегации", — написал украинский дипломат в Twitter.