Жириновский поставил на место Собчак 

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский напомнил Ксении Собчак, что одним из авторов действующей конституции, включая статью о допустимых переизбраниях на пост президента, является и Анатолий Собчак. Об этом Жириновский написал в своем Telegram.
«Хочу напомнить, что один из трех авторов нынешней конституции, в том числе слова "подряд" в знаменитой 81-й статье, которая фактически позволяет одному человеку бесконечное число раз избираться президентом России, — это Анатолий Александрович Собчак», — написал Жириновский.
Как сообщает РИА «Новости», Ксения Собчак подала жалобу в Верховный суд России на регистрацию Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента в марте 2018 года. По мнению Собчак, Путин не имеет права выдвигаться, потому что занимал эту должность неоднократно. В ЦИК жалобу Собчак сочли несостоятельной.
Анатолий Собчак входил в консультативный совет при президенте СССР Михаиле Горбачеве и в президентский совет при Борисе Ельцине и участвовал в работе конституционного совещания, подготовившего российскую конституцию.