Избивший диджея депутат залег на дно

Избивший диджея Smash пермский депутат Александр Телепнев скрывается от коллег по «Единой России».

Как сообщает Telegram-канал Mash , с того самого дня, как депутат избил DJ Smash в ночном клубе, Телепнев не отвечает на звонки и сообщения.

По информации Mash, в «Единой России» приняли решение приостановить членство Телепнева в партии, если на депутата будет заведено уголовное дело, и исключить его, если суд признает Телепнева виновным.

Напомним, DJ Smash (Андрей Ширман) получил открытый перелом челюсти после инцидента в пермском ночном клубе «Дом культуры». Местный депутат и мастер спорта по рукопашному бою Александр Телепнев избил Ширмана после того, как тот отказался с ним сфотографироваться.