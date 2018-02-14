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Избивший диджея депутат залег на дно
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Избивший диджея депутат залег на дно 

Рамблер 3 часа назад
Избивший диджея Smash пермский депутат Александр Телепнев скрывается от коллег по «Единой России».
>> Спортсмен сломал челюсть DJ Smash за отказ в селфи
Как сообщает Telegram-канал Mash, с того самого дня, как депутат избил DJ Smash в ночном клубе, Телепнев не отвечает на звонки и сообщения.
По информации Mash, в «Единой России» приняли решение приостановить членство Телепнева в партии, если на депутата будет заведено уголовное дело, и исключить его, если суд признает Телепнева виновным.
Напомним, DJ Smash (Андрей Ширман) получил открытый перелом челюсти после инцидента в пермском ночном клубе «Дом культуры». Местный депутат и мастер спорта по рукопашному бою Александр Телепнев избил Ширмана после того, как тот отказался с ним сфотографироваться.
 Ещё 39 источников 
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