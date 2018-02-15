Сурайкин меньше всех потратил на предвыборную кампанию

Сурайкин пока потратил на кампанию меньше всех кандидатов, сообщили в ЦИК

Кандидат в президенты от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин пока потратил на свою предвыборную кампанию меньше всех остальных претендентов на этот пост, общие затраты составили менее миллиона рублей, следует из данных ЦИК России

Ведомство приводит сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов восьми зарегистрированных кандидатов по состоянию на 13 февраля. Всего к тому моменту на избирательный счет кандидата от "Коммунистов России" поступило около 867 тысяч рублей, а израсходовано к 13 февраля было всего 708 тысяч. Для сравнения, у всех остальных кандидатов расходы на кампанию уже миллионные.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Григорий Явлинский. Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.