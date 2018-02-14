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ВЦИОМ представил новый рейтинг кандидатов в президенты
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Более 71% участников опроса ВЦИОМ готовы на президентских выборах проголосовать за Путина 

ТАСС 14 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Более 71% участников опроса, проведенного 9-11 февраля Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), заявили, что на выборах президента РФ готовы проголосовать за действующего главу государства Владимира Путина. Рейтинг следующего по популярности кандидата — выдвиженца КПРФ, бизнесмена Павла Грудинина — стагнирует и едва превышает 7%, следует из результатов исследования.
В ходе опроса респондентам был задан вопрос о том, за кого они бы проголосовали, если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье.
Как следует из данных ВЦИОМ, 71,5% опрошенных назвали Путина. Этот показатель лишь на 0,1% отличается от результатов предыдущего опроса 29 января — 4 февраля, когда готовность голосовать за Путина высказали 71,4%.
"Его колебания рейтинга происходят внутри этого коридора 3-4%. Его лидерство не подверглось серьезному испытанию на прочность со стороны других кандидатов", — сказал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, представляя итоги исследования.
По словам главы ВЦИОМ, за второе место борются кандидат от КПРФ Павел Грудинин и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Как отметил Федоров, у Грудинина "феноменально взлетела известность" и достигла 70% (знают или что-то слышали о нем). "Тем не менее на фоне такого быстрого роста известности рейтинг кандидата от КПРФ в состоянии стагнации", — указал руководитель ВЦИОМ. По последним данным, за Грудинина готовы голосовать 7,3%.
При этом Федоров обратил внимание на то, что рейтинг Грудинина не дотягивает до рейтинга КПРФ.
"У кандидата он 7,3%, у партии — 9,6% избирателей", — пояснил он. "Если взять эту группу, почти каждого десятого из российских избирателей, тех, кто намерены голосовать за коммунистов, в этой группе за Грудинина готовы голосовать меньше половины, только 47%. Таким образом, получается, что Грудинин получил поддержку только половины сторонников той партии, которая его выдвинула, а оставшаяся часть электората, которая готова поддержать его, — это электорат некоммунистический", — отметил Федоров.
За Жириновского, согласно данным исследования, высказали готовность проголосовать 5,5% респондентов.
"Его [Жириновского] рейтинг пока тоже меньше, чем рейтинг выдвинувшей его партии: у Жириновского 5,5%, у ЛДПР — 8,7%", — констатировал Федоров, предположив, что это может быть резерв кандидата. "Потому что резерва за счет наращивания известности у него нет: 97,1% знают, кто это такой, по последним данным", — уточнил он.
Данные опроса также свидетельствуют, что за телеведущую Ксению Собчак готовы проголосовать 1%, за одного из основателей партии "Яблоко" Григория Явлинского — 0,8%, за главу партии "Российский общенародный союз" Сергея Бабурина — 0,5%, за лидера Партии роста, бизнес-омбудсмена Бориса Титова — 0,2%, за руководителя партии "Коммунисты России" Максима Сурайкина — 0,1%.

Метод опроса

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 9-11 февраля методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1 тыс. респондентов каждый день. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1,2%.
Выборы президента России пройдут 18 марта.
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