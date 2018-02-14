ВЦИОМ узнал число желающих прийти на выборы

Более 80% респондентов ВЦИОМ намерены прийти на выборы президента РФ

Более 80% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), планируют принять участие в выборах президента РФ 18 марта 2018 года.

Как следует из представленных в среду материалов исследования, проведенного 9-11 февраля, 80,4% опрошенных изъявили готовность проголосовать на выборах главы государства. На вопрос о том, примут ли они участие в выборах, эти респонденты дали вариации ответа "приму" (в том числе "точно приму", "скорее приму").

Таким образом, "декларируемый уровень гражданского участия на выборах составляет 80,4%" на указанный период, делают вывод эксперты ВЦИОМ. В начале января этот показатель составлял 78,5%, по данным опроса 26-28 января — 81,3%, а по результатам опроса 29 января — 4 февраля — 79,3%.

Не планируют участвовать в голосовании, согласно данным последнего опроса, 6,9% его участников, еще 10,9% пока не решили, пойдут ли голосовать, и могут определиться в этом вопросе ближе к выборам.

Социологи отмечают высокий уровень информированности опрошенных о предстоящих 18 марта выборах. "Информированность высокая и продолжает расти. В январе — 85%, и вот данные 9-11 февраля — 93%", — сказал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров , представляя результаты опроса.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 9-11 февраля методом телефонного интервью, ежедневно по стационарным и мобильным номерам было опрошено до 1 тыс. респондентов. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1,2%.