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ЦИК предложил отложить показ фильма о Путине
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ЦИК предлагает Первому каналу отложить показ фильма Стоуна о Путине 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ЦИК РФ предлагает Первому каналу отложить показ фильма режиссера Оливера Стоуна о президенте РФ Владимире Путине, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
"Предложить Первому каналу рассмотреть доводы и отложить дальнейший показ документального фильма "Путин" до окончания голосования на выборах президента РФ 18 марта, показать оставшиеся серии после избирательной кампании", — сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Ранее на сайте "Яблока" появилось сообщение, что глава партии Эмилия Слабунова обратилась в ЦИК России с требованием прекратить показ фильма Стоуна про Путина по Первому каналу, так как это, по мнению партии, является незаконной предвыборной агитацией. В партии отмечают, что размещение этого фильма не оплачено из избирательного фонда Путина, а показ проходит до начала разрешенного срока агитации в СМИ. А согласно информации на предвыборном сайте кандидата в президенты РФ Ксении Собчак, ее адвокат направил в ЦИК жалобу по факту нарушения закона о выборах из-за повторного показа на Первом канале фильма Стоуна "Путин".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о показе фильма Стоуна, заявил, что Кремль не вправе каким-либо образом вмешиваться в редакционную политику телевизионных каналов и не делает этого. Документальный фильм Оливера Стоуна о президенте РФ Владимире Путине не содержит призывов голосовать за или против кандидата, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.
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