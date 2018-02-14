Поклонская оценила доклад американской разведки

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала доклад американской разведки, согласно которому на Украине могут досрочно пройти президентские выборы.

«У нас одна вера, одна история, одни ценности. Внушить обратное можно лишь на время, которое быстро пройдёт, и придёт понимание пророческих слов наших святых о том, что Россия, Украина, Белоруссия как неделимая Святая Троица», — подчеркнула депутат.

Она добавил, что «недочеты только в том, что разделять людей на украинцев и русских будут те, кто мало знает наш народ», передает RT.