Поклонская оценила доклад американской разведки

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Поклонская прокомментировала прогноз разведки США по Украине 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала доклад американской разведки, согласно которому на Украине могут досрочно пройти президентские выборы.
>> Разведка США предсказала выборы на Украине
«Верные друзья» под лозунгом евроинтеграции решили спасти своего «партнера» Петра Порошенко и спрогнозировали досрочные выборы. А не этого ли добивались западные кукловоды украинской власти? Сценарий уничтожения Украины, чтобы подобраться ближе к России, у них написан очень давно», — заявила Поклонская.
Она добавил, что «недочеты только в том, что разделять людей на украинцев и русских будут те, кто мало знает наш народ», передает RT.
«У нас одна вера, одна история, одни ценности. Внушить обратное можно лишь на время, которое быстро пройдёт, и придёт понимание пророческих слов наших святых о том, что Россия, Украина, Белоруссия как неделимая Святая Троица», — подчеркнула депутат.
Ранее в подготовленном директором Национальной разведки США Дэном Коутсом докладе говорилось о возможной необходимости проведения досрочных выборов на Украине в связи с ситуацией в стране.
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