Раскрыты подробности разговора Путина с Порошенко

В Киеве рассказали подробности разговора Путина с Порошенко

Основной темой разговора стал обмен пленными в Донбассе. «Также была обсуждена повестка дня встречи министров иностранных дел стран нормандской четверки, которая запланирована на 16 февраля в Мюнхене. Телефонный разговор состоялся в координации с европейскими партнерами по нормандскму формату и американскими союзниками», — сообщает пресс-служба администрации украинского президента.

Представители России, Германии, Франции и Украины должны провести встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности и обсудить урегулирование конфликта в Донбассе.

12 февраля президент Украины Петр Порошенко в очередной раз обвинил Владимира Путина в неисполнении минских договоренностей.