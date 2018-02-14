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Раскрыты подробности разговора Путина с Порошенко
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В Киеве рассказали подробности разговора Путина с Порошенко 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Sergei Grits / AP
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Беседа состоялась по инициативе украинской стороны и была весьма продолжительной. Поводом для нее стала третья годовщина заключения вторых минских договоренностей, пишет «Украинская правда».
Основной темой разговора стал обмен пленными в Донбассе. «Также была обсуждена повестка дня встречи министров иностранных дел стран нормандской четверки, которая запланирована на 16 февраля в Мюнхене. Телефонный разговор состоялся в координации с европейскими партнерами по нормандскму формату и американскими союзниками», — сообщает пресс-служба администрации украинского президента.
Представители России, Германии, Франции и Украины должны провести встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности и обсудить урегулирование конфликта в Донбассе.
12 февраля президент Украины Петр Порошенко в очередной раз обвинил Владимира Путина в неисполнении минских договоренностей.
Комплекс мер по выполнению Минских соглашений (Второе минское соглашение) был согласован на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года президентами России, Украины, Франции и канцлером Германии. Документ подписали представители России, Украины, ОБСЕ и непризнанных ДНР и ЛНР. Согласно договоренностям, воюющие стороны в Донбассе обязаны прекратить боевые действия, Киев взял на себя обязательства провести политические реформы.
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