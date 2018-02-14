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Пентагон прокомментировал гибель россиян в Сирии
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Пентагон прокомментировал сообщения о гибели россиян в Сирии 

Lenta.ru 8 часов назад
Фото: USAF, TSgt, USAF / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com
Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что не располагает информацией о гибели россиян в Сирии в результате ударов коалиции во главе с США. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Мне не поступало информации о том, что некие русские, солдаты, не относящиеся к военнослужащим РФ, а контрактники из России, были среди погибших. Я не могу дать вам никакой информации об этом, мы не получали такого сообщения от Центрального командования или Пентагона», — заявил Мэттис.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что в Сирии с начала операции погибли до 600 россиян, заявил, что в Кремле не располагают данными о россиянах, которые могут находиться в Сирии, кроме военнослужащих вооруженных сил РФ.
«Медиазона» 12 февраля сообщила, что в Сирии после удара коалиционных войск во главе с США на берегу реки Евфрат в районе Дейр-эз-Зора погиб бывший нацбол Кирилл Ананьев. Позднее стало известно, что в там же погиб казак Владимир Логинов. Как утверждают в Минобороны, в этом районе россиян нет.
По подсчетам Reuters, только в 2017 году в Сирии погиб 131 российский наемник. По официальным данным Минобороны, боевые потери России в республике за все время кампании составили около 40 человек.
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