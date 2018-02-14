Крым напомнил Украине о своей «непотопляемости»

В Крыму ответили на заявление украинского депутата о возможности вернуть полуостров силой

«Что касается каких-либо попыток Украины вторгнуться в Крым, они будут пресечены. Сегодня Крым — это непотопляемый авианосец, здесь развёрнуты самые современные комплексы ПВО и других видов войск. Поэтому безопасность крымчан находится на самом высоком уровне. Украина может только делать подобные истерические заявления, направленные в первую очередь на внутреннюю аудиторию. Какой бы маразм им ни был присущ, они понимают, что в случае агрессивных действий против Крыма со стороны нашей страны будет тут же нанесён серьёзный ответ», — сказал Ганжара.

Он добавил, что возможность вторжения Украины в Крым абсурдна и показывает лицо киевского режима, из-за действий которого в Донбассе погибли тысячи людей.

Ранее депутат Верховной рады от фракции «Народный фронт» Юрий Береза заявил, что только украинская армия способна вернуть Донбасс и Крым Украине. По его словам, Минские соглашения позволили Украине привести военное строительство в порядок, а также провести реорганизацию вооружённых сил страны.