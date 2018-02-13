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«Он сделал самую крупную ошибку в политической жизни»
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Захарова прокомментировала отставку солгавшего о встрече с Путиным главы МИД Нидерландов 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: РИА Новости
По словам официального представителя Министерства иностранных дел России, Хальбе Зейлстра заявил, что солгав о встрече с президентом РФ, «он сделал самую крупную ошибку в его политической жизни».
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала уход в отставку министра иностранных дел Нидерландов Хальбе Зейлстра.
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«Только что написала агентствам, что нидерландская сторона официально уведомила об отмене завтрашнего визита главы МИД в Россию. По сообщениям СМИ, Министр иностранных дел Хальбе Зейлстра во вторник подал в отставку», — написала Захарова на своей странице в Facebook.
Представитель российского внешнеполитического ведомства также сообщила, что «выступая перед депутатами палаты представителей нидерландского парламента, он сказал, что солгав о встрече с президентом России Владимиром Путиным, он сделал самую крупную ошибку в его политической жизни».
«Нужны ли комментарии? Почитаю лучше ваши», — заключила Захарова.
Ранее сообщалось, что глава МИД Нидерландов Хальбе Зейлстра спустя 12 лет рассказал о том, что на самом деле не встречался с президентом РФ Владимиром Путиным в 2006 году. Тогда российский лидер на своей даче общался c представителями международного бизнеса. Как уверял Зейлстра, он был среди них в качестве сотрудника нефтегазовой компании Shell и лично слышал, как глава РФ якобы говорил о Белоруссии, Украине и Прибалтике в составе единой «Великой России». Теперь же политик сообщил, что все это время он лгал. В момент встречи Зейлстра был в соседней комнате, а такие сведения министр якобы получил от одного из участников беседы с Владимиром Путиным, которого Зейлстра назвать отказался.
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