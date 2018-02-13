«Он сделал самую крупную ошибку в политической жизни»

«Нужны ли комментарии? Почитаю лучше ваши», — заключила Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства также сообщила, что «выступая перед депутатами палаты представителей нидерландского парламента, он сказал, что солгав о встрече с президентом России Владимиром Путиным, он сделал самую крупную ошибку в его политической жизни».