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Путин отказался от бесплатного эфира на федеральном телевидении
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Путин отказался от бесплатного эфира на федеральном телевидении 

Lenta.ru 13 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Избирательный штаб Владимира Путина отказался от бесплатного эфира на федеральных каналах, полагающегося кандидатам в президенты страны для агитации. Об этом во ходе жеребьевки по распределению эфирного времени сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова, передает «Интерфакс».
«Штаб Владимира Путина ранее заявлял об отказе от бесплатного эфира, выделяемого для агитационных мероприятий на федеральных каналах. Соответствующее заявление поступило в ЦИК от уполномоченного представителя кандидата», — пояснила руководитель ЦИК.
В жеребьевке будут участвовать Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», «ТВ-Центр», ОТР и три радиостанции. В регионах будет разыграно бесплатное время на 338 телеканалах и 280 радиостанциях.
Кандидату в президенты гарантируется час бесплатного времени на каждом телеканале и радио, пояснила Памфилова.
Самовыдвиженцам положено в два раза меньше времени, чем кандидатам от партии.
Действующего главу государства зарегистрировали в качестве кандидата в президенты 6 февраля. Он идет на выборы как самовыдвиженец.
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