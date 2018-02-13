Путин отказался от бесплатного эфира на федеральном телевидении

«Штаб Владимира Путина ранее заявлял об отказе от бесплатного эфира, выделяемого для агитационных мероприятий на федеральных каналах. Соответствующее заявление поступило в ЦИК от уполномоченного представителя кандидата», — пояснила руководитель ЦИК.

В жеребьевке будут участвовать Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», «ТВ-Центр», ОТР и три радиостанции. В регионах будет разыграно бесплатное время на 338 телеканалах и 280 радиостанциях.

Кандидату в президенты гарантируется час бесплатного времени на каждом телеканале и радио, пояснила Памфилова.

Самовыдвиженцам положено в два раза меньше времени, чем кандидатам от партии.

Действующего главу государства зарегистрировали в качестве кандидата в президенты 6 февраля. Он идет на выборы как самовыдвиженец.