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Путин получит в 4 раза меньше времени на агитацию
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Путин получит в четыре раза меньше времени на агитацию на ТВ, чем другие кандидаты 

ТАСС 13 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин, баллотирующийся в качестве самовыдвиженца на новый срок, получит в четыре раза меньше времени на агитацию на телевидении, чем другие кандидаты, выдвинутые политическими партиями. Об этом сообщила во вторник глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова перед началом жеребьевки по распределению между кандидатами в президенты и выдвинувшими их партиями эфирного времени на государственных федеральных теле— и радиоканалах.
"Учитывая, что все время, выделяемое политическим партиям, может быть использовано для размещения агитационных роликов кандидатов, фактически кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, получает в четыре раза меньше времени для предвыборной агитации", — сказала Памфилова.
По ее словам, на каждом из каналов каждому кандидату гарантируется по 1 часу эфира, также такое право есть у партий, выдвинувших кандидатов в президенты.
Памфилова добавила, что штаб Путина заявил об отказе кандидата от бесплатного теле— и радиоэфира на федеральных государственных каналах, выделяемого для дебатов.
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