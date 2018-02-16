Дело в ядерном оружии: Турчинов объяснил невозможность войны с Россией

"У нас нет военных средств, чтоб противостоять такому ядерному государству, как Россия, в случае применения им всего арсенала оружия. Именно поэтому, как в феврале-марте 2014 года, так, к сожалению, даже сейчас, когда мы имеем боеспособную армию, мы не можем объявить войну агрессору, потому что Российская Федерация — ядерное государство", — сказал он, выступая на процессе по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича, который проходит в Оболонском райсуде Киева. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Киев не может объявить войну Москве из-за наличия у России ядерного оружия.

Так Турчинов ответил на вопрос защиты Януковича о том, почему новые киевские власти не объявили войну России после ее воссоединения с Крымом. Турчинов, который весной 2014 года был исполняющим обязанности главы государства, выступил в суде по делу Януковича как свидетель обвинения.

Почему Украина не пыталась "вернуть" Крым

"СБУ не выходила с предложением проведения АТО. Я могу объяснить, почему они не выходили с таким предложением. Потому что из работников СБУ, я даю официальные данные, которые есть в деле, в Военной прокуратуре, 90% предали. При такой тотальной измене не было кому из СБУ проводить в Крыму АТО ", — сказал Турчинов. Турчинов также заявил в эфире телеканала "112 Украина", что Киев не стал проводить в Крыму "антитеррористическую операцию" в феврале-марте 2014 года, так как 90 процентов сотрудников СБУ "предали" Украину.

Бывший народный депутат Андрей Сенченко ранее рассказал, что у Турчинова "был соблазн" пожертвовать выборами и ввести военное положение из-за ситуации на полуострове. В этом случае Турчинов, вероятно, до сих пор руководил бы государством. Сенченко рассказал, что врио главы государства приказал военным в Керчи открывать огонь, однако они отказались выполнять распоряжение.

"Утонуть в крови"

"Я вам двести процентов даю гарантий, что, если бы прозвучал первый выстрел, был бы Крым утоплен в крови", — приводит слова Коваля "Укринформ". Генерал-полковник Михаил Коваль , исполнявший обязанности министра обороны Украины, в свою очередь, заявил, что в 2014 году Крым мог "утонуть в крови". Об этом он рассказал во время допроса по делу Януковича.

Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.