ЦИК назвал избирательную кампанию-2018 самой корректной

"Сейчас завершается более свободный период, где и СМИ могли более свободно отражать, что они хотели", — добавила она.

Она отметила, что с 17 февраля начинается самый главный этап кампании — агитация в СМИ. По её словам, с 17 февраля "у ЦИКа есть возможность четко мониторить, отслеживать эфир бесплатный".