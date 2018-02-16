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ЦИК назвал избирательную кампанию-2018 самой корректной
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ЦИК назвал избирательную кампанию-2018 самой корректной за последние годы 

РИА Новости 16 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Нынешняя избирательная кампания по выборам президента РФ стала самой корректной с минимальным количеством нарушений в сравнении со всеми предыдущими выборами, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"По основным параметрам, определяющим характер избирательной кампании, по сравнению с предыдущими это (кампания) наиболее корректная с наименьшим количеством нарушений", — сказала Памфилова.
Она отметила, что с 17 февраля начинается самый главный этап кампании — агитация в СМИ. По её словам, с 17 февраля "у ЦИКа есть возможность четко мониторить, отслеживать эфир бесплатный".
"Сейчас завершается более свободный период, где и СМИ могли более свободно отражать, что они хотели", — добавила она.
Секретарь ЦИК Майя Гришина отметила, что "текущая кампания беспрецедентно открытая, информативна для избирателей".
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