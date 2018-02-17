В РФ стартует самый яркий период избирательной кампании

В России стартует самый яркий период избирательной кампании

Агитационный период в СМИ в рамках избирательной кампании по выборам президента РФ наступает с 17 февраля: почти месяц зарегистрированные кандидаты будут презентовать свои программы, показывать предвыборные ролики с призывами поддержать их в день голосования и сражаться в словесных поединках на теле— и радиодебатах.

Как заметила секретарь ЦИК России Майя Гришина , у кандидатов в рамках агитационного периода в СМИ большие возможности, и только от них зависит, насколько качественно они смогут эти возможности использовать.

Одно сплошное телевидение

Наиболее ярко агитационный период проходит на телеканалах, которые транслируют не только ролики кандидатов, но и организуют дебаты — самую зрелищную и, пожалуй, интересную часть всей избирательной кампании.

Бесплатное эфирное время для агитации предоставляют более чем 600 всероссийских и региональных теле— и радиоканалов. Среди федеральных каналов бесплатный эфир предоставляют: Первый канал, Россия 1, Россия 24, ТВ Центр Общественное телевидение России , которые в общей сложности предоставят кандидатам более 60 часов для агитационных роликов и дебатов.

По закону, кандидаты за период агитации получают по одному часу эфира на каждом из каналов; ещё по часу предоставляется партиям, выдвинувшим зарегистрированных претендентов в президенты. Таким образом, в ходе текущих выборов каждому телеканалу нужно было предусмотреть выделение восьми часов для кандидатов и семи часов для партий. Поэтому получается, что у кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, меньше времени для размещения агитационных материалов.

Однако две из семи партий возможностью получения ещё одного бесплатного часа эфира не воспользовались. Кроме того, штаб самовыдвиженца Владимира Путина заявил об отказе от бесплатного эфира, выделяемого для дебатов на федеральных каналах.

"Итого на каждом из каналов предусмотрено более 12 часов бесплатного эфира в агитационный период. Напомню, что указанное время предоставляется только по рабочим дням, а суммарно это более 60 часов федерального телеэфира", — сказала глава ЦИК Элла Памфилова

Интересно, что половина всего бесплатного времени — более 6 часов на каждом из каналов — выделяется для проведения дебатов. На дебатах зарегистрированные кандидаты должны выступать лично. Своё доверенное лицо кандидат может прислать на дебаты, только если он болен или не может оставить выполнение должностных обязанностей.

Первую телебитву кандидатов на пост президента РФ покажет канал ОТР 27 февраля в 21.05 мск.

Также 36 часов бесплатного эфира для проведения дебатов и трансляций агитационных роликов кандидатов выделено на трех федеральных радиостанциях — "Маяке", "Радио России" и "Вести FM" . Старт радийным дебатам даст "Радио России" 26 февраля.

Что написано пером — не вырубишь топором

Кандидаты и партии, которые их выдвинули, получили и бесплатные печатные площади в периодических изданиях. Закон гарантирует всем претендентам в президенты равный объем полос, место и одинаковый шрифт. Под агитационные материалы кандидатов и партий газеты отводят не менее 5% от общего объема еженедельной площади.

В Центризбиркоме сообщили, что все восемь кандидатов на должность президента России и семь партий, выдвинувших своих представителей, изъявили желание получить бесплатные полосы для агитации в прессе. По словам секретаря ЦИК Майи Гришиной, представители печатных СМИ сейчас находятся в жёсткой конкуренции с сетевыми изданиями, интернетом и телевидением, но "все-таки печатное слово, бумага — это то, что остаётся в истории". "Цифровой носитель уйдёт, сломается, размагнитится; бумага — это то, что останется надолго и будет интересно, возможно, и будущим поколениям", — полагает она.

Любой каприз за ваши деньги

Если кандидаты сочтут, что для знакомства избирателей с их программами и идеями бесплатных часов на телеканалах и радио не хватит, то они могут докупить дополнительное время на ТВ или печатные площади в периодических изданиях, оплатив их из средств избирательных фондов.

Такие услуги претендентам в президенты готовы оказать более 150 федеральных сетевых изданий, 94 газеты, 37 радиостанций и 16 телеканалов, уведомившие ЦИК России о своих расценках и готовности публиковать агитационные материалы.

Покупать время и полосы в газетах могут только кандидаты, партиям, выдвинувшим их, это делать запрещено, так как все расходы на агитацию в СМИ должны быть оплачены из избирательного фонда самого кандидата.

В ЦИК отметили, что некоторые представители политических партий подавали заявки на распределение платного эфирного времени, поэтому ведомство обратилось с просьбой ко всем кандидатам, чтобы обращения на покупку направляли только те лица, которые могут это делать по закону. "Уполномоченные представители, доверенные лица политических партий, члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса от партий такие заявки делать не могут. А, соответственно, член избирательной комиссии с правом совещательного голоса от кандидата, уполномоченный по финансовым вопросам кандидата и доверенные лица кандидата могут такие заявки делать", — разъяснил член Центризбиркома Евгений Шевченко

Требования к СМИ По словам Памфиловой, с 17 февраля ЦИК будет четко мониторить и отслеживать информацию СМИ о выборах. "Сейчас завершается более свободный период, где и СМИ могли более свободно отражать, что они хотели", — отметила глава Центризбиркома.

Она призвала журналистов при публикации материалов о кандидатах, освещении их деятельности не нарушать равенство участников кампании, соблюдать нейтральность и объективность в подаче информации. Кроме того, СМИ не должны распространять информацию, способствующую формированию отрицательного отношения избирателей к кандидату, политической партии, выдвинувшей его, а также порочащие их сведения.

Глава Центризбиркома напомнила социологам и журналистам о необходимости быть корректными при обнародовании результатов опросов общественного мнения о предстоящих выборах президента страны, и добавила, что за 5 дней до дня голосования запрещается публикация любых результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и референдумов, а также иных исследований, связанных с проводимыми выборами.

При публикации соцопросов о рейтингах кандидатов и результатах выборов обязательно нужно указывать организацию, проводившую их, время его проведения, число опрошенных (выборку), метод сбора информации, регион, где проводился опрос, точную формулировку вопроса, статистическую оценку возможной погрешности и заказчиков исследования.