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ЦИК подсчитал желающих проголосовать по месту пребывания
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О желании проголосовать по месту пребывания заявили более 452 тыс. человек 

ТАСС 12 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Более 452 тыс. избирателей подали заявления о желании проголосовать на выборах президента РФ по месту пребывания, а не по месту регистрации. Соответствующие данные обнародовал в понедельник ЦИК РФ.
Согласно презентации, продемонстрированной на заседании ЦИК, всего на сегодняшний день подано 452 тыс. 308 заявлений
"Сейчас мы пришли к 46 тыс. заявлений в день", — отметил на заседании комиссии зампредседателя ЦИК Николай Булаев.
По состоянию на 8 февраля число подавших заявления о прикреплении к участку по месту пребывания составляло более 266 тыс. человек.
Подавать заявления о голосовании по месту пребывания можно с 31 января в МФЦ, территориальных избиркомах и через сайт госуслуг. С 25 февраля это можно будет сделать также в любой участковой избирательной комиссии.
Выборы президента России пройдут 18 марта.
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