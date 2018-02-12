ЦИК подсчитал желающих проголосовать по месту пребывания

О желании проголосовать по месту пребывания заявили более 452 тыс. человек

Более 452 тыс. избирателей подали заявления о желании проголосовать на выборах президента РФ по месту пребывания, а не по месту регистрации. Соответствующие данные обнародовал в понедельник ЦИК РФ

"Сейчас мы пришли к 46 тыс. заявлений в день", — отметил на заседании комиссии зампредседателя ЦИК Николай Булаев. Согласно презентации, продемонстрированной на заседании ЦИК, всего на сегодняшний день подано 452 тыс. 308 заявлений

По состоянию на 8 февраля число подавших заявления о прикреплении к участку по месту пребывания составляло более 266 тыс. человек.

Подавать заявления о голосовании по месту пребывания можно с 31 января в МФЦ, территориальных избиркомах и через сайт госуслуг. С 25 февраля это можно будет сделать также в любой участковой избирательной комиссии.

Выборы президента России пройдут 18 марта.