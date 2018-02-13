Доверенные лица Путина провели прием граждан

Доверенные лица Путина провели личный прием граждан в Москве

"В общественной приемной кандидата на должность президента РФ В. В. Путина по адресу Новый Арбат, 36, доверенные лица кандидата провели личный прием граждан. В ходе приема доверенными лицами и сотрудниками общественной приемной было предметно рассмотрено 102 обращения", — говорится на сайте. Доверенные лица кандидата в президенты РФ Владимира Путина провели личный прием граждан в общественной приемной на Новом Арбате в Москве, сообщается на сайте кандидата.

"Я врач, мне приятно помогать людям. Выслушать тех, кто пришел к тебе. Постараться уже на первом этапе наметить решение той или иной проблемы. Если это необходимо, выработать пакет структуризированных рекомендаций нашему кандидату для решения комплекса проблем, выявленных в нашем общении с людьми. Всем этим и должны, на мой взгляд, заниматься доверенные лица", — отметил участвовавший в приеме Олег Янушевич , ректор Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова.

Также в приме населения приняли участие исполнительный директор общероссийской общественно-государственной юношеской организации "Движение школьников России" Кирилл Клебанов, телеведущий, артист эстрады Евгений Петросян , саксофонист Игорь Бутман

Доверенными лицами Путина во время приема граждан были рассмотрены проблемы кредитования населения, вопросы обучающих программ для талантливой молодежи, социального и пенсионного обеспечения.