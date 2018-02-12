Солгавший о Путине глава МИД Нидерландов подал в отставку

Министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра объявил во вторник, что оставляет свою должность в связи с ложью о встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2006 году.
«Это очень больно признавать, но существует слишком много недоверия. Для министра иностранных дел это неприемлемо. Я больше не могу оставаться на этой должности, поэтому выход только один: отставка», — приводит ТАСС слова министра, который назвал свой поступок «самой большой ошибкой в политической карьере».
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте признался, что очень сожалеет об отставке Зейлстры, который был его ближайшим соратником. «Мы доверяли друг другу и могли спорить по любым вопросам. Поэтому ситуация для меня лично является крайне эмоциональной», — сказал глава нидерландского правительства.