Глава МИД Нидерландов солгал о встрече с Путиным

Голландская оппозиция выступила с критикой главы МИД, солгавшего о встрече с Путиным

"У министра серьезные проблемы, — отметила депутат Партии труда Лилианне Плумен. — На кону стоит доверие не только к Зейлстре, но и ко всем Нидерландам. Все мировое сообщество теперь говорит об этом, и это явно не идет в плюс нашей репутации". Оппозиция в Нидерландах обрушалась с резкой критикой на главу МИД Нидерландов Халбе Зейлстру, солгавшего о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в 2006 году, и потребовала проведения дебатов по этому вопросу в национальном парламенте. О реакции политиков сообщила в понедельник Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Лидер Партии свободы Герт Вилдерс обратил внимание на то, что голландский министр "сам занимается дезинформацией, в то время как Нидерланды обвиняют Россию в распространении фейковых новостей".

"Невероятно, что такие люди управляют нашей страной", — написал в своем Twitter глава партии "Форум за демократию" Тьерри Боде.

Партия труда и Партия свободы потребовали проведения дебатов в национальном парламенте по данному вопросу, причем в срочном порядке — до того, как Зейлстра отправится во вторник в Москву для проведения переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым

Партии, входящие в коалиционное правительство, назвали действия Зейлстры неразумными, но при этом призвали не забывать об угрозах, якобы исходящих от России. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте высказался против отставки, подчеркнув, что Зейлстра должен оставаться на посту министра иностранных дел.

Ранее в интервью газете De Volkskrant Зейлстра признался, что солгал о встрече с Путиным в 2006 году, в ходе которой глава российского государства якобы сказал, что рассматривает Белоруссию, Украину и Прибалтику в качестве части "Великой России". Министр заявил, что не был на той встрече, а услышал эту историю, рассказанную кем-то еще как шутку, и изложил ее от своего лица. Свой поступок он объяснил желанием не раскрывать личность человека, который действительно находился на встрече. При этом глава МИД Нидерландов подчеркнул, что это было неразумным решением и что он должен был действовать по-другому.