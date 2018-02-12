Глава МИД Нидерландов не понял слова Путина

СМИ: глава МИД Нидерландов неправильно интерпретировал слова Путина

Глава МИД Нидерландов Халбе Зейлстра не только солгал о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным , но и неправильно интерпретировал слова о "Великой России". Об этом заявила во вторник газета de Volkskrant со ссылкой на бывшего исполнительного директора компании Shell Йеруна ван дер Веера.

В письме, направленном изданию по электронной почте, Веер заявил, что встречался с Зейлстрой и разговаривал, в том числе о Путине и о том, что российский президент использовал "в историческом контексте" словосочетание "Великая Россия". Однако он подчеркнул, что не говорил ничего, что позволило бы министру интерпретировать эти слова "в агрессивном смысле", как это сделал Зейлстра в 2016 году. Тогда министр в качестве депутата Народной партии за свободу и демократию увязал заявления о "Великой России" с намерением страны восстановить контроль над Белоруссией, Украиной и Прибалтикой.

Ранее это же издание уличило Зейлстру во лжи о факте присутствия на самой встрече на даче Путина в 2006 году, в ходе которой глава российского государства, по словам Веера, упомянул "Великую Россию". Министр признался, что не был там, но услышал эту историю и решил преподнести ее от своего лица, чтобы не раскрывать личность человека, который действительно находился на встрече.

Во вторник Халбе Зейлстре предстоит предстать перед депутатами национального парламента, чтобы объяснить всю ситуацию.