Таможня в России станет полностью электронной

Федеральная таможенная служба Российской Федерации планирует к 2020 году полностью перевести формат работы на электронный.
Как сообщил заместитель руководителя ФТС Руслан Давыдов, декларирование уже сейчас полностью электронное, а позже добавят еще автоматическую регистрацию и автоматический выпуск деклараций.
Помимо этого, в 2018 году начнется эксперимент, сообщает сайт «Комсомольской правды». Так, вместе с Почтой России ФТС попробует внедрить систему автоматического взимания платежей для интернет-торговли.
Речь идет о товарах стоимостью 1000 евро, за которые физлица обязаны платить таможенную пошлину.
Тестовая система будет отправлять таможне информацию о реальной стоимости товара, что сделает процесс взимания платежей прозрачнее.