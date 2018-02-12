Ещё
Таможня в России станет полностью электронной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пилотов Ан-148 назвали "убийцами"
Пилотов Ан-148 назвали "убийцами"

Таможня в России станет полностью электронной к 2020 году 

ТК «Звезда» 20 часов назад
Фото: rta.customs.ru
Федеральная таможенная служба Российской Федерации планирует к 2020 году полностью перевести формат работы на электронный.
Как сообщил заместитель руководителя ФТС Руслан Давыдов, декларирование уже сейчас полностью электронное, а позже добавят еще автоматическую регистрацию и автоматический выпуск деклараций.
Помимо этого, в 2018 году начнется эксперимент, сообщает сайт «Комсомольской правды». Так, вместе с Почтой России ФТС попробует внедрить систему автоматического взимания платежей для интернет-торговли.
Речь идет о товарах стоимостью 1000 евро, за которые физлица обязаны платить таможенную пошлину.
Тестовая система будет отправлять таможне информацию о реальной стоимости товара, что сделает процесс взимания платежей прозрачнее.
ТК «Звезда»: последние новости
США готовы помочь в расследовании крушения Ан-148, заявил Трамп в телефонном разговоре с Путиным Министр иностранных дел Нидерландов признался, что соврал о встрече с Путиным Палестина отказалась сотрудничать с США по любым вопросам
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пилотов Ан-148 назвали «убийцами»45
Снайпер назвал причастных к убийствам на Майдане89
Путин заболел1534
Грудинин обманул ЦИК620
В Сети набирает популярность «обвисшая грудь»150
Видео
01:30
Панин вновь шокировал общественность
Шоу-бизнес
00:14
Запаниковали: что произошло во «Внуково»
Происшествия
01:03
Джигарханян о бывших женах: «пусть они все сдохнут»
Шоу-бизнес
00:36
Владивостокские «Косатки» устроили горячую фотосессию
Общество
00:14
Во «Внуково» объявлена аварийная тревога
Происшествия
03:47
Обвал американских рынков объяснили эмоциями
Экономика Рынки
04:09
Самбурской пришлось обратиться к врачу
Шоу-бизнес
04:48
Саакашвили выдворен с Украины
Украина В мире
04:55
Убийцей лидера «Оплота» Жилина оказался украинец
Происшествия
00:32
Боевики показали плененных «львят халифата»
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение