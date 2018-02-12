Таможня в России станет полностью электронной к 2020 году

Фото: rta.customs.ru

Федеральная таможенная служба Российской Федерации планирует к 2020 году полностью перевести формат работы на электронный. Как сообщил заместитель руководителя ФТС Руслан Давыдов , декларирование уже сейчас полностью электронное, а позже добавят еще автоматическую регистрацию и автоматический выпуск деклараций. Помимо этого, в 2018 году начнется эксперимент, сообщает сайт « Комсомольской правды ». Так, вместе с Почтой России ФТС попробует внедрить систему автоматического взимания платежей для интернет-торговли. Речь идет о товарах стоимостью 1000 евро, за которые физлица обязаны платить таможенную пошлину. Тестовая система будет отправлять таможне информацию о реальной стоимости товара, что сделает процесс взимания платежей прозрачнее.