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ЦИК сменил дизайн сайта
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ЦИК РФ в преддверии выборов президента сменил дизайн своего сайта 

ТАСС 12 февраля 2018
Фото: cikrf.ru
Центризбирком России чуть более чем за месяц до выборов президента РФ изменил дизайн своего официального сайта.
Предыдущая версия сайта была выполнена в синих тонах, новая версия — в белом и синем цветах.
По центру страницы размещен баннер с логотипом информационной кампании ЦИК, посвященной выборам, и лозунгом "Наша страна, наш президент, наш выбор!". При переходе по ссылке открывается страница с информацией обо всех зарегистрированных кандидатах в президенты, там можно, в частности, ознакомиться с их сведениями о доходах и имуществе и о текущем состоянии поступления и расходования средств избирательных фондов.
Справа от баннера располагается ссылка на интерактивную карту страны с обозначенными на ней всеми территориальными участковыми избирательными комиссиями.
Сообщения на главной странице сайта теперь публикуются не подряд, а в трех вкладках: "Новости", "Анонсы" и "Заявления". В верхнем правом углу главной страницы сайта указаны телефонные номера горячей линии информационно— справочного центра ЦИК.
Выборы президента России пройдут 18 марта.
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