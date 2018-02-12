ЦИК сменил дизайн сайта

ЦИК РФ в преддверии выборов президента сменил дизайн своего сайта

Центризбирком России чуть более чем за месяц до выборов президента РФ изменил дизайн своего официального сайта

Предыдущая версия сайта была выполнена в синих тонах, новая версия — в белом и синем цветах.

По центру страницы размещен баннер с логотипом информационной кампании ЦИК, посвященной выборам, и лозунгом "Наша страна, наш президент, наш выбор!". При переходе по ссылке открывается страница с информацией обо всех зарегистрированных кандидатах в президенты, там можно, в частности, ознакомиться с их сведениями о доходах и имуществе и о текущем состоянии поступления и расходования средств избирательных фондов.

Справа от баннера располагается ссылка на интерактивную карту страны с обозначенными на ней всеми территориальными участковыми избирательными комиссиями.

Сообщения на главной странице сайта теперь публикуются не подряд, а в трех вкладках: "Новости", "Анонсы" и "Заявления". В верхнем правом углу главной страницы сайта указаны телефонные номера горячей линии информационно— справочного центра ЦИК.

Выборы президента России пройдут 18 марта.