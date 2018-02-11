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Лавров объяснил непризнание Россией ДНР и ЛНР
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Лавров объяснил, почему Россия не признает ДНР и ЛНР: «Мы все-таки люди слова» 

Newsru.com 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД России Сергей Лавров на вопрос о том, может ли Россия признать самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР ответил, что Москва сохраняет приверженность минским соглашениям. Об этом он заявил в программе "Действующие лица" на телеканале "Россия-1".
По мнению министра, отступление от минских соглашений будет "колоссальной ошибкой".
"Знаете, мы, в отличие от некоторых наших международных коллег, все-таки люди слова, и данное слово, особенно когда это стало предметом переговоров, и когда это одобрено советом безопасности, мы всегда держим и выполняем", — подчеркнул Лавров.
Его цитирует РБК.
Киевские власти, наоборот, "в одном шаге от этой ошибки находятся", сказал Лавров, напомнив о принятии Верховной Радой законопроекта о реинтеграции Донбасса.
Глава МИД РФ отметил, что, по его мнению, на Западе "укрепляется мнение о все-таки необходимости вразумить президента Порошенко".
"По нашим данным европейские эмиссары, которые посещают Киев, такие, как говорится, послания передают. И настоятельно рекомендуют все-таки понять контрпродуктивность таких подходов и сделать необходимые исправления в своих действиях", — рассказал Лавров.
Публично, по его словам, они "пока еще они не могут этого сказать".
В январе этого года Верховная рада Украины приняла закон о реинтеграции Донбасса, который признает отдельный районы Донецкой и Луганской областей, оккупированными Россией. Россия в документе называется государством-агрессором.
Минские соглашения были согласованы в феврале 2015 года лидерами Германии, Франции, Украины и России. Документ направлен на деэскалацию вооруженного конфликта на востоке Украины и отвод тяжелых вооружений.
Между тем 18 февраля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России паспортов и других документов ДНР и ЛНР. Этот указ признали противоречащим минским соглашениям в посольстве США в Киеве, в МИД Франции и в правительстве Германии.
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