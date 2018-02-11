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Раскрыта «фатальная ошибка» Запада в отношениях с РФ
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Немецкий эксперт назвала «фатальную ошибку» Запада в отношениях с Россией 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
Западные государства рассматривают Россию как экспансивное государство, что является "фатальной ошибкой", заявила бывший корреспондент немецкой телерадиокомпании ARD в СССР Габриэле Кроне-Шмальц в интервью швейцарскому изданию Luzerner Zeitung.
По ее мнению, попытки проведения западными государствами в отношении России политики с позиции силы чреваты "серьезными разногласиями".
Эксперт отметила, что российская внешняя политика носит исключительно стратегически-оборонительный характер. Кроне-Шмальц пояснила, что Россия со своей значительной территорией окружена потенциальными врагами, что делает ее уязвимее США на своем континенте. Ситуация, как подчеркивает она, обостряется в связи с расширением НАТО на восток.
Кроне-Шмальц также раскритиковала западные государства за неспособность принять и уважать российскую позицию.
Эксперт выразила мнение, что НАТО не стоит принимать Грузию и Украину в свой состав, а западные государства должны отказаться от политики демократизации России по западному образцу. По ее словам, это может привести к созданию предпосылок для снижения градуса напряжения в отношениях между Западом и Россией.
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