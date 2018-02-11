ЦРУ открестилось от выплаты «русскому информатору» 100 тыс. долларов

Представитель ЦРУ Николь де Хэй прокомментировала сообщения СМИ о том, что ЦРУ выплатили 100 тыс. долларов «русскому информатору», обещавшему передать разведке похищенное кибероружие и «компромат» на президента США Дональда Трампа

Де Хэй заявила, что история журналиста New York Times Мэтью Розенберга и журналиста Intercept Джеймса Райзена о том, как у ЦРУ «выманили 100 тыс. долларов», является «абсолютной неправдой». Представитель ЦРУ сказала, что именно Райзена и Розенберга «надули в действительности», передает РИА «Новости»

Напомним, как сообщала New York Times, разведка США вела переговоры с россиянином, который утверждал, что может вернуть украденное у спецслужб США кибероружие, но только при условии, что разведчики также купят у него «компромат».