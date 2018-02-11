В Россию завезли опасные отходы из Польши. «Гринпис» просит помочь Интерпол

«Гринпис» просит помощи у Интерпола . Экологи призвали разобраться в деле о поставке токсичных веществ из Польши в Россию. Польская компания Roca Petrol два года назад завезла в Россию 2,5 тысячи бочек, в которых находилось средство для мытья кораблей и буровых установок. Спустя три месяца российская дочка компании по неясным причинам предложила вернуть груз и, не получив разрешения, решила его уничтожить, на что тоже получила отказ.

В итоге бочки так и остались в зоне таможенного контроля в порту Калининграда, а в марте 2017 года у вещества истек срок годности. Теперь это уже не чистящее средство, а опасные отходы. На некоторых бочках вздулись крышки. В «Гринпис» считают, что поляки специально отправили груз с истекающим сроком годности, чтобы не платить за утилизацию, которая в Европе значительно дороже, чем в России. На лицо сговор двух компаний, говорит эксперт «Гринпис» Оганес Таргулян:

Оганес Таргулян, эксперт «Гринпис»: «У нас вообще есть крупные сомнения, что это чистящее средство, действительно. Это может быть смешанная партия, в которой чистящее средство маскирует собой самые настоящие токсичные отходы. Но доказательств у нас нет, потому что нас туда просто не пускают, то есть там пробы были отобраны, но кто их отбирал, как, из какой бочки, мы не знаем. А, в целом, был какой-то товар, который не удавалось реализовать. Его нужно было уже скоро утилизировать. Придумали такую схему. Сделали „дочку“ в России. Это „дочке“ поставили этот товар. Причем настолько концы не скрывали, что „дочка“ даже денег не заплатила за этот товар, то есть она его получила и практически сразу попыталась утилизировать. Таким образом, формального нарушения законодательства нет. И в этом заключается дополнительная опасность. Вот этой дыркой в законодательстве вполне могут начать пользоваться достаточно активно. Собственно, поэтому мы написали письмо и в Интерпол, и в секретариат Базельской конвенции с просьбой расследовать этот случай и, если он не попадает под Базельскую конвенцию, то предусмотреть изменения в законодательстве дополнения, чтобы прикрыть это».

Польская сторона убеждена в том, что утилизировать опасный химикат должна Россия. Формально границу пересекли не отходы, а «полноценное чистящее средство», значит, претензий к польской компании быть не должно. Того же мнения и Росприроднадзор. В сентябре 2017 года СКР возбудил дело по факту нарушения оборота опасных отходов, но затем закрыл его за отсутствием события преступления. Следователи пришли к выводу, что ни одна из сторон «не имела умысла наносить вред экологии». Управляющий партнер Московской коллегии адвокатов «Юрасов, Ларин и партнеры» Владимир Юрасов считает, что дело нужно вернуть в суд:

Владимир Юрасов, управляющий партнер Московской коллегии адвокатов: «Юрасов, Ларин и партнеры» «Я не исключаю, что суд может усмотреть и сговор. Я не исключаю, что суд может и принять решение, что необходимо вывезти этот груз обратно, откуда он приехал. В том числе, и компенсировать определенные расходы. Бывает, на самом деле, ситуация, когда вины нет, определенные бизнес-риски и так далее. Такое тоже нельзя исключать. Такие случаи на моей практике адвокатской уже были. Соответственно, если они были, я думаю, что, конечно, законодательство требует доработок».