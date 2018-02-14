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Киев назвал условия для ввода миротворцев в Донбасс
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Климкин сообщил, что необходимо сделать для ввода миротворцев в Донбасс 

РИА Новости 14 февраля 2018
Фото: CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
Для введения миротворческой миссии ООН в Донбасс необходимо решение президента России Владимира Путина и определение формата размещения миротворческого контингента, заявил глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала ICTV.
По словам украинского дипломата, невозможно добиться прогресса по вопросу введения миротворцев в Донбасс без двух этих основных вещей.
"Я считаю, искренне считаю, что если не ввести международный компонент на Донбасс, то выбить оккупационную администрацию будет невозможно. Для этого нужны две вещи: первая — решение президента России и второе — каким образом завести миротворцев, чтобы это сработало. Без этого никакого прогресса не будет", — сказал глава украинской дипломатии.
Климкин отметил, что миссия должна сразу покрывать всю территорию Донбасса. Он уточнил, что на поэтапное развертывание миссии необходимо шесть-девять месяцев.
Ранее Путин поддержал идею отправки миротворцев ООН на Украину, однако он заявил, что речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Украинские власти же настаивают на широком мандате миротворческого контингента и размещении миссии ООН на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.
Киев начал весной 2014 года военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, конфликт унес жизни более десяти тысяч человек.
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