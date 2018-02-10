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Путин высказался о ситуации на Ближнем Востоке
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Путин призвал избегать эскалации на Ближнем Востоке 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Reuters
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по телефону обсудили ситуацию вокруг действий израильских ВВС, нанесших ракетные удары по целям на территории Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.
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"Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху", — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в ходе разговора обсуждалась "ситуация вокруг действия израильских ВВС, нанесших ракетные удары по целям на территории Сирии".
"Российская сторона высказалась за то, чтобы избегать любых шагов, которые могли бы привести к новому витку опасного для всех противостояния в регионе", — отмечается в сообщении.
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