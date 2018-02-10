Путин высказался о ситуации на Ближнем Востоке

Путин призвал избегать эскалации на Ближнем Востоке

"Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в ходе разговора обсуждалась "ситуация вокруг действия израильских ВВС, нанесших ракетные удары по целям на территории Сирии".