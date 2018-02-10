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Отец Захаровой рассказал о достижениях дочери
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Отец Марии Захаровой рассказал о достижениях дочери 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский дипломат Владимир Захаров, отец официального представителя МИД России Марии Захаровой, в интервью «Газете.Ru» рассказал об её достижениях в учёбе и своём отношении к её работе во внешнеполитическом ведомстве. Говоря о дочери, дипломат отметил, что она всегда училась на «отлично».
«Она… всегда получала золотые медали и красные дипломы, окончила с медалью не только нашу школу, но и китайскую школу», — рассказал Захаров, подчеркнув, что в настоящее время его дочь является кандидатом исторических наук.
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Он также добавил, что с тревогой отнёсся к решению будущего официального представителя МИД России выбрать карьеру дипломата.
«Я всегда относился к этому с определённой тревогой, поскольку это требует большой самоотдачи и работы. Это от мужчины требует огромных волевых достижений, что говорить о женщине? От женщины требуется гораздо большее, с точки зрения того, что она является женщиной», — заключил Захаров.
Ранее Мария Захарова рассказала, что думает по поводу мужского и женского подходов в дипломатии.
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