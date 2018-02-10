В Крым приедет новая делегация из Германии 

В Крым намерена приехать новая делегация из Германии, на это раз состоящая из представителей немецкой партии "Левые", сообщил РИА Новости зампредседателя комитета крымского парламента по межнациональным отношениям, глава крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель.
Немецкая делегация депутатов региональных парламентов от правой партии "Альтернатива для Германии" завершила свой недельный визит в Крым 9 февраля. Депутаты выступили за отмену антироссийских санкций и заявили, что полуостров является частью РФ.
"Ко мне пришел список кандидатов делегации, которая хочет участвовать в предстоящем Ялтинском международном экономическом форуме. Кроме того, их интересует возможность присутствия на выборах президента Российской Федерации, но этот вопрос нужно согласовывать на федеральном уровне", — сказал Гемпель.
Организатором поездки выступает немецкий политик, глава фракции "Левые" в парламенте города Квакенбрюк (земля Нижняя Саксония) Андреас Маурер.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".