В Крым приедет новая делегация из Германии 

"Ко мне пришел список кандидатов делегации, которая хочет участвовать в предстоящем Ялтинском международном экономическом форуме. Кроме того, их интересует возможность присутствия на выборах президента Российской Федерации, но этот вопрос нужно согласовывать на федеральном уровне", — сказал Гемпель.

Немецкая делегация депутатов региональных парламентов от правой партии "Альтернатива для Германии" завершила свой недельный визит в Крым 9 февраля. Депутаты выступили за отмену антироссийских санкций и заявили, что полуостров является частью РФ.