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В ЕС нашли способ обойти санкции против РФ
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В Евросоюзе рассказали об обходящем санкции сотрудничестве с Россией 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Сергеев
Россия, Германия и Европейская Комиссия подписали финансовое соглашение Программы трансграничного сотрудничества "Регион Балтийского моря", свидетельствуют данные представительства Европейского Союза в Российской Федерации.
Как пишет ведомство, каждая из сторон выделила по 4,4 миллиона евро. Европейский вклад на сумму в 8,8 миллиона евро дополняет 263,8 миллиона евро, ранее выделенные в бюджет программы из Европейского фонда регионального развития.
Сотрудничество охватит ряд сфер: сохранение морской экосистемы, развитие транспортного сообщения и борьбу с изменением климата.
Помимо России и Германии, в проекте принимают участие Финляндия, Эстония, Литва, Латвия, Швеция, Дания и Норвегия.
Посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер приветствовал подписание соглашения, указав на возможность России и ЕС сотрудничать и в сложившейся геополитической ситуации.
"Это доказывает, что и в непростые времена ЕС и Россия могут и готовы сотрудничать в тех сферах, где их интересы совпадают", — отметил дипломат.
В представительстве также выразили уверенность, что соглашение укрепит сотрудничество России и Европы в Балтийском регионе и "поможет найти совместные решения для преодоления общих вызовов".
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