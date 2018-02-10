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Захарова недовольна работой американских политиков
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Захарова: работа дипломатов заглушается непрофессиональной риторикой политиков США 

ТАСС 4 часа назад
Фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС
США и Россия обладают многими точками взаимодействия, по которым ведутся диалоги, однако практическая работа дипломатов заглушается непрофессиональной риторикой ряда американских политиков. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в опубликованном в субботу интервью газете "Известия" по случаю Дня дипломатического работника.
"Диалог ведется. Другое дело, что очень часто практическая работа, которую мы поддерживаем с Вашингтоном, она заглушается совершенно нечеловеческой, непрофессиональной, какой-то совершенно неземной по степени накала и ненависти риторикой, которую мы слышим по ту сторону океана, и на нее вынуждены отвечать, — заявила Захарова. — У нас есть над чем работать совместно, это и терроризм, и экономика, гражданское общество и так далее. И очень хочется, чтобы о работе знали больше, и больше позволяли расширять эти области нашего взаимодействия, а не делали так, чтобы еще больше усложнять и без того непросто идущую работу", — добавила она.
По мнению представителя российского МИД, поток высказываний ряда сенаторов и конгрессменов США принижает значение той работы, которая ведется посольствами двух стран, внешнеполитическими ведомствами, а также делегациями на международных площадках.
"Хочется, чтобы, наконец, партнеры осознали абсолютную пагубность и бесперспективность этой публичной русофобской риторики и поняли всю выгодность нормального партнерского взаимодействия", — заявила Захарова.
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