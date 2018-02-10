Захарова недовольна работой американских политиков

"Хочется, чтобы, наконец, партнеры осознали абсолютную пагубность и бесперспективность этой публичной русофобской риторики и поняли всю выгодность нормального партнерского взаимодействия", — заявила Захарова.

По мнению представителя российского МИД, поток высказываний ряда сенаторов и конгрессменов США принижает значение той работы, которая ведется посольствами двух стран, внешнеполитическими ведомствами, а также делегациями на международных площадках.