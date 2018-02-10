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Лавров рассказал, как относятся к России в мире
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Лавров рассказал, как относятся к России в мире 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
Большинство государств мира рассматривают Россию в качестве естественного гаранта глобальной стабильности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в своем поздравлении коллегам по случаю Дня дипломатического работника.
"Подавляющее большинство государств мира рассматривают Россию в качестве естественного гаранта глобальной стабильности, защитницы ключевых принципов межгосударственного общения, таких как верховенство международного права, центральная роль ООН, суверенное равенство государств, уважение самобытности народов, их права самим определять пути развития", — считает Лавров.
Он отметил, что сегодня Россия наращивает "конструктивное взаимодействие в самых разных форматах с многочисленными зарубежными партнерами на всех континентах, способствуя формированию благоприятных внешних предпосылок для динамичного внутреннего развития страны", а также продвигает конструктивную повестку дня, нацеленную на "объединение усилий всего мирового сообщества перед лицом террористической угрозы и других глобальных вызовов".
"Наша самостоятельная, отвечающая национальным интересам линия в мировых делах опирается на поддержку российского общества. Никакие угрозы и давление к ее пересмотру не приведут", — уверен Лавров.
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