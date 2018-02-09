Путину рассказали анекдот про изнасилование тракториста

«Колхоз, идет собрание, встает председатель и говорит: у нас проблема — посевная на носу, а кузнец запил, надо что-то делать», — начал Лисин. Лисин в ходе своего выступления рассказал «старый советский анекдот, каждый его знает».

«Тянется рука: "А давайте его изнасилуем!", — продолжил анекдот Лисин. — Председатель говорит: "Вы чего, с ума посходили?" Тянется вторая рука: "А давайте изнасилуем тракториста!" — "А почему тракториста?" — "У нас их двое"», — закончил рассказ Лисин, вызвав смех в зале. Дальше в его истории звучали предложения участников собрания: лечить кузнеца, лишить его премии, набить морду. Все озвученные варианты председатель отклонил, поскольку «кузнец на селе один».