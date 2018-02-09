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Путину рассказали анекдот
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Путину рассказали анекдот про изнасилование тракториста 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Reuters
Президент России Владимир Путин на съезде РСПП выслушал от предпринимателя, основного бенефициара Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина анекдот про запившего кузнеца. Прямую трансляцию заседания в пятницу, 9 февраля, вел телеканал «Россия-24».
Лисин в ходе своего выступления рассказал «старый советский анекдот, каждый его знает».
«Колхоз, идет собрание, встает председатель и говорит: у нас проблема — посевная на носу, а кузнец запил, надо что-то делать», — начал Лисин.
Дальше в его истории звучали предложения участников собрания: лечить кузнеца, лишить его премии, набить морду. Все озвученные варианты председатель отклонил, поскольку «кузнец на селе один».
«Тянется рука: "А давайте его изнасилуем!", — продолжил анекдот Лисин. — Председатель говорит: "Вы чего, с ума посходили?" Тянется вторая рука: "А давайте изнасилуем тракториста!" — "А почему тракториста?" — "У нас их двое"», — закончил рассказ Лисин, вызвав смех в зале.
По его словам, в России «мы иногда таким образом принимаем решения».
«Володя, ну сказал бы про доярку хотя бы, — в шутку укорил Путин. — Куда вас тянет-то?»
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