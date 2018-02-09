Названы расходы избирательного фонда Путина 

Расходы избирательного фонда кандидата на пост президента Владимира Путина на 6 февраля составили более 83 млн рублей, следует из данных ЦИК.
Согласно сведениям о поступлении и расходовании средств из избирательных фондов кандидатов, на 6 февраля из избирательного фонда Путина израсходовано 83 млн 333 тыс. 947 рублей. Кроме того, из избирательного фонда был произведен возврат 7,5 млн рублей.
В общей сложности в сам фонд кандидата поступило 407,5 млн рублей, но так как по закону максимальный размер не может превышать 400 млн, лишние деньги были возвращены, передает РИА «Новости».
В то же время избирательный фонд кандидата в президенты Ксении Собчак к началу февраля составил 97,8 млн рублей, при этом 42,58 млг она уже израсходовала.
Расходы избирательных фондов кандидатов на пост президента Сергея Бабурина и Максима Сурайкина на 6 февраля составили 6,6 млн рублей и 708 тыс. рублей соответственно.
Всего избирательный фонд Бабурина равен 6 млн 638 тыс. 320 рублям, большая часть этих денег является пожертвованиями от граждан. Фонд Сурайкина насчитывал 860 тыс. 229 рублей.
В конце января ЦИК России завершил прием подписей в поддержку претендентов на президентский пост. Осталось восемь кандидатов: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), самовыдвиженец Владимир Путин, Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).