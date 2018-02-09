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Грудинин: нужно уменьшить расходы на содержание президента
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Грудинин выступает за сокращение расходов на содержание президента 

РИА «ФедералПресс» 9 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин считает, что нужно сокращать расходы на содержание главы государства и сделать его подконтрольным.
«Я считаю, что нужно в 10 раз уменьшить расходы на содержание президента. Необходимо сделать так, чтобы президент был подконтрольным. Нужно, чтобы он сам был подконтролен, его друзья, близкие имели понимание, что придет орган над президентом и проверит без исключения все сделки. И если они нарушают какой-то закон или есть конфликт интересов, они не только должны быть отменены, но и президент должен быть снят», — сказал Грудинин на пресс-конференции в Нижнем Новгороде в пятницу.
Также, по его мнению, нужно изменить Конституцию: человек не должен занимать пост президента более двух раз, а слово «подряд» должно быть убрано.
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