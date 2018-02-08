МИД РФ выступил с требованием к США

МИД потребовал от США прекратить «охоту» на россиян

>> МИД РФ предупредил об «охоте» на россиян по всему миру "К сожалению, число арестов наших граждан в третьих странах с подачи американцев и при их непосредственном участии продолжает расти. Причем на 2017 год пришелся по-настоящему всплеск — было 11 случаев", — заявила она.

"Опасность абсолютно реальна. Россиян, которые были взяты на заметку американскими спецслужбами, просто зачастую специально выманивают за границу под различными предлогами, потом арестовывают и вывозят в США. Все эти случаи известны", — пояснила она. Захарова напомнила, что МИД регулярно публикует рекомендации на этот счет россиянам, выезжающим за рубеж, и призвала относиться к ним серьезно.

По ее словам, россияне подвергаются "соответствующим мерам воздействия, угрозам". Захарова добавила, что Москва требует прекратить неприемлемую практику охоты на российских граждан по всему миру.