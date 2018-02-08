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Путин признался, что у него нет смартфона
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Путин рассказал об отсутствии смартфона 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин заявил, что не владеет смартфоном. Об этом сообщает РИА Новости.
В ходе заседания президентского Совета по науке и образованию руководитель Курчатовского института Михаил Ковальчук сообщил присутствующим, что обработка смартфоном, «который есть у многих», единственного голосового сообщения тратит количество энергии, требующееся для кипячения литра воды.
В ответ на это российский лидер обратил внимание на то, что ни у него, ни у Ковальчука смартфона нет.
«А говорит, у всех есть!» — сказал он.
Кроме того, президент подчеркнул, что воду и не нужно кипятить, «если она чистая».
В 2014 году пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин не пользуется мобильным телефоном, предпочитая другие виды связи, в том числе интернет.
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