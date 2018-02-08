Путин признался, что у него нет смартфона

Путин рассказал об отсутствии смартфона

Президент России Владимир Путин заявил, что не владеет смартфоном. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе заседания президентского Совета по науке и образованию руководитель Курчатовского института Михаил Ковальчук сообщил присутствующим, что обработка смартфоном, «который есть у многих», единственного голосового сообщения тратит количество энергии, требующееся для кипячения литра воды.

В ответ на это российский лидер обратил внимание на то, что ни у него, ни у Ковальчука смартфона нет.

«А говорит, у всех есть!» — сказал он.

Кроме того, президент подчеркнул, что воду и не нужно кипятить, «если она чистая».