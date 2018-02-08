Мединский рассказал о флешке с фильмом для Путина

Министр культуры Владимир Мединский заверил, что это не он дал президенту Владимиру Путину флешку с фильмом «Движение вверх».
«Нет, не я», — сказал журналистам Мединский в ответ на вопрос о флешке, передает РИА «Новости».
В конце января актер Владимир Машков в шутку заподозрил Путина в «краже» фильма «Движение вверх», когда президент рассказал, что посмотрел кино с флешки. Глава государства объяснил, что ему «дали посмотреть» картину.
Фильм «Движение вверх» Антона Мегердичева первым среди российских фильмов преодолел планку в 2 млрд рублей по сборам на территории СНГ. Также эта кинолента стала самым кассовым фильмом в истории российского проката.
Мединский в четверг также рассказал о дальнейшей судьбе скандального фильма «Смерть Сталина». По его словам, выдача прокатного удостоверения зависит от прокурорской проверки.
«Генпрокуратура проводит экспертизу… Экспертиза если будет положительная — значит выдадим удостоверение, отрицательная — не выдадим удостоверение. Все очень просто», — сказал Мединский.
По его мнению, с учетом общественной ситуации министерство культуры поступило «очень сдержанно». Мединский добавил, что минкульт исполнит решение прокуратуры.
В конце января минкульт отозвал прокатное удостоверение британского фильма «Смерть Сталина. Ранее режиссеры Никита Михалков и Владимир Бортко, продюсер Игорь Угольников, директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин и другие деятели культуры и политики обратились к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой временно отозвать прокатное удостоверение фильма.