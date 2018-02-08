Мединский рассказал о флешке с фильмом для Путина

«Генпрокуратура проводит экспертизу… Экспертиза если будет положительная — значит выдадим удостоверение, отрицательная — не выдадим удостоверение. Все очень просто», — сказал Мединский.

Мединский в четверг также рассказал о дальнейшей судьбе скандального фильма «Смерть Сталина». По его словам, выдача прокатного удостоверения зависит от прокурорской проверки.