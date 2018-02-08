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Памфилова объяснила биографию Путина в две строки
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Памфилова объяснила, почему в бюллетене у Путина самые короткие биографические сведения 

ТАСС 6 часов назад
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова пояснила, что в избирательном бюллетене для выборов президента России у действующего главы государства указаны самые небольшие по объему биографические сведения, потому что его должность называется лаконично.
>> Опубликован проект бюллетеня для выборов президента
"Все четко по закону, у него просто должность коротко называется, а у всех длинно. Так получилось, больше нечего писать", — сказала она в четверг журналистам.
Памфилова подчеркнула, что "все сделано исключительно по закону" и согласовано со всеми кандидатами.
Ранее в четверг ЦИК завершил процесс регистрации кандидатов в президенты, по ее итогам за высший государственный пост продолжают бороться восемь человек — один самовыдвиженец и семь кандидатов от партий.
В бюллетене кандидаты будут перечислены в алфавитном порядке:
Бабурин Сергей Николаевич ("Российский общенародный союз"),
Грудинин Павел Николаевич (КПРФ),
Жириновский Владимир Вольфович (ЛДПР),
Путин Владимир Владимирович (самовыдвижение),
Собчак Ксения Анатольевна ("Гражданская инициатива"),
Сурайкин Максим Александрович ("Коммунисты России"),
Титов Борис Юрьевич (Партия роста),
Явлинский Григорий Алексеевич ("Яблоко").
Напротив имени каждого кандидата приводятся его биографические данные: год рождения, место жительства, место работы и должность, членство в партии, а также форма выдвижения на выборы. О Путине сообщаются следующие сведения: 1952 года рождения, место жительства — город Москва; президент Российской Федерации; самовыдвижение.
Как сообщил ранее зампредседателя ЦИК Николай Булаев, "вся информация о каждом кандидате строго соответствует федеральному закону, никаких предпочтений по каким бы то ни было основаниям ни одному из кандидатов не отведено".
Выборы президента России пройдут 18 марта.
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