Памфилова объяснила биографию Путина в две строки

Памфилова объяснила, почему в бюллетене у Путина самые короткие биографические сведения

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова пояснила, что в избирательном бюллетене для выборов президента России у действующего главы государства указаны самые небольшие по объему биографические сведения, потому что его должность называется лаконично.

>> Опубликован проект бюллетеня для выборов президента "Все четко по закону, у него просто должность коротко называется, а у всех длинно. Так получилось, больше нечего писать", — сказала она в четверг журналистам.

Памфилова подчеркнула, что "все сделано исключительно по закону" и согласовано со всеми кандидатами.

Ранее в четверг ЦИК завершил процесс регистрации кандидатов в президенты, по ее итогам за высший государственный пост продолжают бороться восемь человек — один самовыдвиженец и семь кандидатов от партий.

В бюллетене кандидаты будут перечислены в алфавитном порядке:

Напротив имени каждого кандидата приводятся его биографические данные: год рождения, место жительства, место работы и должность, членство в партии, а также форма выдвижения на выборы. О Путине сообщаются следующие сведения: 1952 года рождения, место жительства — город Москва; президент Российской Федерации; самовыдвижение.

Как сообщил ранее зампредседателя ЦИК Николай Булаев , "вся информация о каждом кандидате строго соответствует федеральному закону, никаких предпочтений по каким бы то ни было основаниям ни одному из кандидатов не отведено".

Выборы президента России пройдут 18 марта.