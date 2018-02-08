Ещё
Путин заявил о важности развития медицины в РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин: развитие медицины в РФ станет одним из важнейших направлений ближайшего будущего 

ТАСС 7 часов назад
Фото: ТАСС
Развитие медицины в России будет одним из важнейших направлений ближайшего будущего, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с учеными Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН).
В ходе встречи с президентом директор ФГНБУ "Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН" Евгений Чойнзонов обратил внимание на то, что оснащенность российских клиник, к сожалению, не соответствует высоким критериям и попросил рассмотреть возможность запуска на правительственном уровне программы модернизации многопрофильных клиник.
"Если на правительственном уровне принять программу модернизации многопрофильных клиник, то все проблемы, которые перед нами ставит государство по сохранению здоровья нации, мы могли бы успешно решать на региональном уровне", — сказал Чойнзонов.
"Что касается программы модернизации многопрофильных клиник, то я считаю, и правительство тоже того же мнения, одно из важнейших направлений ближайшего будущего — это развитие медицины в целом. И как одна из частей программы развития медицины — это дооснащение многопрофильных клиник", — ответил Путин.
Глава государства добавил, что соответствующие расчеты в настоящее время делаются.
ТАСС: последние новости
ЦИК: доходы Собчак за шесть лет составили почти 404 млн рублей Памфилова объяснила, почему в бюллетене у Путина самые короткие биографические сведения Мединский не смог уточнить, кто передал Путину флешку с фильмом "Движение вверх"
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД РФ выступил с требованием к США437
Украина направила Германии ноту протеста133
Опубликованы доходы Собчак213
Россия испытала плазменные двигатели44
Дискриминация на ОИ, депортация россиянки за разврат и другие события дня2
Видео
00:10
В Подмосковье простились с погибшим пилотом Су-25
Ближний Восток Армия
01:23
Боевые стрельбы азербайджанских САУ DANA сняли на видео
Оружие Армия
02:50
Названы решившие вернуться в Россию бизнесмены
Экономика
04:35
Раскрыты детали убийства комбата ДНР Гиви
В мире Украина
00:29
Памфилова объяснила биографию Путина в две строки
Политика
00:34
Звезда «Дома 2» ищет суррогатную мать
Шоу-бизнес
01:36
Шоу Малахова назвали шлаком из-за Мишулиной
Шоу-бизнес
01:00
Бузова удивила поклонников наличием сына
Шоу-бизнес
01:07
Александр Галибин сорвался с турника
Шоу-бизнес
01:15
Голый мужик парализовал движение и полицейских
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение