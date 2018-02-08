Путин заявил о важности развития медицины в РФ

Путин: развитие медицины в РФ станет одним из важнейших направлений ближайшего будущего

"Если на правительственном уровне принять программу модернизации многопрофильных клиник, то все проблемы, которые перед нами ставит государство по сохранению здоровья нации, мы могли бы успешно решать на региональном уровне", — сказал Чойнзонов. В ходе встречи с президентом директор ФГНБУ "Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН" Евгений Чойнзонов обратил внимание на то, что оснащенность российских клиник, к сожалению, не соответствует высоким критериям и попросил рассмотреть возможность запуска на правительственном уровне программы модернизации многопрофильных клиник.

"Что касается программы модернизации многопрофильных клиник, то я считаю, и правительство тоже того же мнения, одно из важнейших направлений ближайшего будущего — это развитие медицины в целом. И как одна из частей программы развития медицины — это дооснащение многопрофильных клиник", — ответил Путин.