Сурайкин официально стал кандидатом в президенты РФ

ЦИК зарегистрировал Максима Сурайкина кандидатом в президенты России

Лидер партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин зарегистрирован в качестве кандидата на должность президента России. Такое постановление принял сегодня Центризбирком

Как представитель непарламентской политической партии 31 января он предоставил в Центризбирком 104 918 подписей в свою поддержку. Недостоверными и недействительными по итогам проверки подписей признано 2234, что составило 3,72 процентов от выборки в 60 тысяч. За вычетом этого количества у кандидата остается необходимое для регистрации число подписей — не менее ста тысяч.

Проект постановления о регистрации был поддержан одиннадцатью членами ЦИК при одном воздержавшемся.

Председатель ЦИК Элла Памфилова вручила кандидату удостоверение установленного образца. Лидер "Коммунистов России" отметил, что участие в президентских выборах — большой шаг вперед для этой политической силы и поблагодарил комиссю за усилия по совершенствованию избирательного законодательства. В первую очередь — за отмену "крепостного права" для избирателей, т.е. за возможность голосовать по месту пребывания. С регистрацией Максима Сурайкина Центризбирком завершил этот этап президентской кампании.

Выборы президента России состоятся 18 марта.