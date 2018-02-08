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Сурайкин официально стал кандидатом в президенты РФ
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ЦИК зарегистрировал Максима Сурайкина кандидатом в президенты России 

Российская Газета 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Лидер партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин зарегистрирован в качестве кандидата на должность президента России. Такое постановление принял сегодня Центризбирком.
Как представитель непарламентской политической партии 31 января он предоставил в Центризбирком 104 918 подписей в свою поддержку. Недостоверными и недействительными по итогам проверки подписей признано 2234, что составило 3,72 процентов от выборки в 60 тысяч. За вычетом этого количества у кандидата остается необходимое для регистрации число подписей — не менее ста тысяч.
Проект постановления о регистрации был поддержан одиннадцатью членами ЦИК при одном воздержавшемся.
Председатель ЦИК Элла Памфилова вручила кандидату удостоверение установленного образца. Лидер "Коммунистов России" отметил, что участие в президентских выборах — большой шаг вперед для этой политической силы и поблагодарил комиссю за усилия по совершенствованию избирательного законодательства. В первую очередь — за отмену "крепостного права" для избирателей, т.е. за возможность голосовать по месту пребывания. С регистрацией Максима Сурайкина Центризбирком завершил этот этап президентской кампании.
Таким образом, в избирательный бюллетень вошли: Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").
Выборы президента России состоятся 18 марта.
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