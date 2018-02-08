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Песков отказался оценить визит Собчак в США
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Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям

Песков отказался оценить визит Собчак в США из-за опасений перед Памфиловой 

Ведомости 8 февраля 2018
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался в четверг отвечать на вопрос журналистов об отношении Кремля к поездке кандидата в президенты Ксении Собчак в Вашингтон в разгар избирательной кампании.
«Я не стал бы это комментировать — как вы знаете, я уже имею одно предупреждение от [председателя ЦИК] Эллы Памфиловой. Не хочу получить второе», — пояснил представитель Кремля.
В начале февраля Памфилова сделала замечание пресс-секретарю президента. Поводом для него стали появившиеся в СМИ высказывания Пескова «с оценкой деятельности его начальника», пояснила председатель Центризбиркома. По ее словам, в заявлении Пескова были «очевидные признаки агитации». Сам Песков после этого принес извинения и пообещал, что до конца избирательной кампании будет «более аккуратным», чтобы не давать повода для таких замечаний.
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